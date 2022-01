Von der Leyen ricorda Sassoli: "Campione di giustizia e solidarietà"

Il commiato della presidente della Commissione europea: "Tutti amavano il suo sorriso e la sua bontà, sapeva come lottare per ciò in cui credeva. È un giorno triste per l'Europa"

La notizia della morte di David Sassoli ha scosso tutta l'Unione europea, in queste ore riunita nel lutto e nel cordoglio. Tra le prime a rendere omaggio alla memoria del presidente del Parlamento europeo è stata Ursula von der Leyen attraverso una dichiarazione pubblica: "È un giorno triste per l'Europa, oggi la nostra Unione perde un convinto europeista, un sincero democratico e un uomo buono", ha esordito in italiano la presidente della Commissione europea. Per poi proseguire: "David Sassoli era un uomo di grande fede e di profonde convinzioni. Tutti amavano il suo sorriso, la sua cortesia e la sua bontà ma allo stesso tempo sapeva come lottare per ciò in cui credeva".

Uno strenuo europeista, al servizio di Bruxelles dal 2009: prima come capo della delegazione Pd in parlamento, in seguito nel ruolo di vicepresidente del Parlamento europeo e infine dal 2019 in qualità di presidente: "Nel 1989 era a Berlino tra i giovani europei quando cadde il muro e sin da allora lui è stato dalla parte della democrazia e di un'Europa unita – ha ricordato Von der Leyen – In più di un decennio a servizio del parlamento europeo, ha costantemente difeso la nostra unione e i suoi valori".

Impegno sempre volto a rafforzare i sentimenti di coesione all'interno dell'Unione, senza perdere di vista i problemi attuali: "David era convinto che l'Europa dovesse sforzarsi di fare di più, la voleva più unita e vicina ai cittadini – conclude la presidente della commissione – Lo ricorderò come un campione di giustizia e della solidarietà e come un caro amico. Il mio pensiero va a sua moglie Alessandra, ai suoi figli Giulio e Livia e a tutti i suoi amici”.