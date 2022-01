Chi decide a Berlino sulla Russia

La politica estera tedesca sembra andare in due direzioni diverse: da una parte Annalena Baerbock, ministro degli Esteri che ieri ha incontrato Lavrov, dall'altra il cancelliere Scholz. Anche l'America vuole sapere come la pensa il governo tedesco sul rapporto con Mosca e sull'Ucraina, per questo Blinken andrà a Berlino

Annalena Baerbock, ministro degli Esteri tedesco del partito dei Verdi, è andata a Mosca per incontrare il suo omologo russo, Sergei Lavrov, e anche per dirgli con chiarezza cosa pensa della minaccia all’Ucraina, del gasdotto Nord Stream 2 e della repressione crescente contro gli oppositori politici in Russia. E lo ha fatto, è stata diretta, ha detto che non ci sono motivazioni “comprensibili” che possano spiegare l’ammassamento di truppe russe vicino all’Ucraina, che non potrà esserci sicurezza “nella nostra casa comune europea se non ci sono regole su cui tutti possono fare affidamento” e con Lavrov a fianco non ha nascosto che il prezzo economico che la Russia si troverebbe a pagare in caso di attacco all’Ucraina è alto – anche se la minaccia di escludere la Russia dal circuito di pagamenti Swift è già svanita.