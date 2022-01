Fino a dove si spinge l'America trattando con la Russia

Wendy Sherman, vicesegretario del dipartimento di stato americano, è arrivata a Ginevra con la sua delegazione per discutere con i russi dell’Ucraina e in generale dell’espansionismo del Cremlino: la situazione, per quanto possa sembrare strano, è ottimale per una negoziatrice navigata come la Sherman, perché le aspettative sono talmente basse che si può soltanto risalire. Collana e spilla coordinate come sempre, seria e vigile, la Sherman ha fissato i paletti del dialogo con Vladimir Putin.

