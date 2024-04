La guerra economica non si fa a parole. La mossa di Putin contro Ariston

Non vi è dubbio che la decisione di Putin di “trasferire sotto la gestione temporanea” di Gazprom il 100 per cento del controllo di Ariston Thermo Rus Llc, controllata russa del gruppo italiano Ariston, una nazionalizzazione, sia un atto di guerra economica. La stessa sorte è toccata a una azienda del gruppo tedesco Bosch e non è la prima mossa di questo tipo da parte di Mosca, lo scorso anno era toccato alla francese Danone e alla danese Carlsberg, settore food. Il governo italiano ha deciso di rispondere con fermezza, per via diplomatica e con iniziative politiche. L’ambasciatore russo è stato convocato ma, com’era prevedibile, Roma si è sentita rimpallare le “pericolose avventure geopolitiche anti russe”.

