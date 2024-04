La libertà ucraina è libertà europea, ci dice Natalya Kudryk di Azione

Giornalista di Radio Free Europe - Radio Liberty, Nataliya Kudryk è una dei commentatori ucraini che più è stata ospitata nelle televisioni italiane dopo l’aggressione di Vladimir Putin all’Ucraina. Kudryk potrebbe essere la prima ucraina al Parlamento europeo, come candidata in Italia centrale: “Sono stata contattata da Azione, che ha messo come primo punto del suo programma l’impegno ad assicurare all’Ucraina i mezzi per contrastare l’aggressione russa e riconquistare le parti del suo territorio ancora sotto il controllo di Putin”, dice al Foglio: “Mi hanno proposto di rappresentare nelle liste elettorali il senso di questo impegno. Ho detto sì: oggi difendere la libertà degli ucraini significa difendere la libertà degli italiani e degli europei”.

