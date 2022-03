Perché ridurre le accise sui carburanti spiegato da chi lo ha già fatto. Parla Bersani

La questione, per Pier Luigi Bersani, non è solo fiscale ma anche sostanziale: “Lo stato non può dimostrarsi interessato all’aumento del prezzo del carburante”. In altre parole, se aumenta il gettito Iva per via del rincaro della materia prima, il governo deve tagliare le accise anche per chiarire che non intende fare cassa a spese di chi fa il pieno. Esattamente quello che è successo nel 2008, quando Bersani – che oggi al Foglio ribadisce il concetto – era ministro dello Sviluppo economico: fu il primo in Italia a ritoccare le accise al ribasso quando la crisi economica ha portato il barile a superare per la prima volta i 100 dollari. Oggi che il petrolio ha sfiorato i 140 dollari, il leader di Articolo 1 non ha dubbi: “La norma che consente di tagliare le accise quando si verifica un aumento dell’Iva va ripresa”. E il gettito Iva è aumentato eccome, con la benzina e il diesel che hanno superato i due euro al litro. In alcuni casi è il gasolio a costare di più, nonostante l’accisa più bassa: quasi 62 centesimi contro i 73 della benzina. Se a questi si aggiunge l’Iva, la pressione fiscale arriva intorno al 55 per cento. Dal Parlamento è trasversale la richiesta di ridurre il balzello sui carburanti. E d’altra parte, prima di aggredire i margini di presunti “speculatori” il governo non può che partire dalla riduzione degli “extraprofitti” fiscali che lo riguardano. Ma per Bersani non c’è solo questo strumento tra quelli che si possono già usare per affrontare la crisi dei prezzi energetici. Dalla sua cassetta degli attrezzi ne rispolvera altri.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE