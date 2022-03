L'Ue prepara l'indipendenza energetica dalla Russia e valuta l'allargamento a est

Bruxelles. Il vertice di Versailles di giovedì e venerdì potrebbe spingere l’Unione europea verso il suo secondo “momento Hamilton”, una trasformazione strutturale di tipo federale per affrontare la minaccia di Vladimir Putin. Il primo momento hamiltoniano aveva portato nell’estate del 2020 al Recovery fund e alla decisione di finanziare la ripresa post Covid-19 con debito comune. Anche a Versailles i leader discuteranno molto di soldi: come alleviare lo choc energetico per consumatori e imprese; quanto investire per l’indipendenza energetica e la difesa europea, oltre che per la doppia transizione digitale e climatica.

