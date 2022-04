Per Michel l'embargo su gas e petrolio russo si può fare "prima o poi"

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La Germania pensa all’energia, unendo gli obiettivi di indipendenza negli approvvigionamenti e di transizione verso forme di produzione sostenibili. Il termine fissato, il 2045, è un po’ lontano rispetto alla necessità di una risposta strategica alle questioni tragiche di questi giorni e quindi all’uso che la Russia fa delle sue entrate da export di gas e petrolio. Forse oggi non era il giorno più giusto per comunicare queste decisioni e questi progetti. Certamente il governo tedesco deve qualche spiegazione in più agli altri paesi europei per i rapporti passati con la Russia, cui forse può aggiungersi il tentativo di influenza nell’Europa centrale e nei Balcani realizzato in modi che sembravano studiati per escludere, grazie alla forza economica tedesca, gli altri paesi dell'UE.