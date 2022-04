L'importanza di non perdere la calma di fronte alle atrocità di Bucha

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

La difficoltà è mantenere la calma di fronte alle atrocità. Occorre un po’ di sforzo, ma poi il metodo funziona. Calma e non tolleranza o indifferenza. Ne avrete bisogno anche nelle vostre conversazioni, specialmente in quelle occasionali, o nelle interazioni internettiane. Ma ancora di più ne serve a chi ha responsabilità di governo. Lo sviluppo dei fatti non è in discussione, non servono invettive contro chi nega o espressioni rabbiose o sprezzanti contro chi tenta di inquinare le fonti e le prove, e non varrebbe neanche la pena di stare a confutare le vergognose bugie della Russia su Bucha, comunque questo faticoso lavoro è ben fatto sul Foglio.