Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

Luigi Di Maio è il nostro Zelensky (fatte le proporzioni rispetto al male cui far fronte)? Arrivato per caso, selezionato dal populismo, costruito dalla retorica anticasta e poi diventato sincero e coraggioso sostenitore della strategia europea e atlantica, non a parole ma nelle politiche quotidiane, e impegnato difensore del fronte delle libere democrazie. E diventato tale per necessità, non per scelta. Ma la necessità è una condizione che, nella politica e nel potere, è altrettanto nobile della libera volontà, forse anche più nobile, a condizione di affrontarla senza perdere la bussola morale.