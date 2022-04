Cosa vogliono dire per l'Unione europea altri cinque anni con Emmanuel Macron

Bruxelles. Per l’Unione europea la vittoria di Emmanuel Macron domenica in Francia non è solo un sospiro dopo due settimane di tensione di fronte al rischio di vedere entrare all’Eliseo un politico antisistema, Marine Le Pen, pronto a smantellare la costruzione comunitaria dall’interno. Il secondo mandato di Macron apre una fase di consolidamento dei progressi realizzati negli ultimi anni dall’Ue e di potenziale ristrutturazione della casa europea senza tabù come la riforma dei trattati. “È una splendida notizia per tutta l’Europa”, ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi. Non solo “Macron diventa leader incontrastato dentro il Consiglio europeo, ma è un leader proattivo e con una visione per il futuro dell’Europa”, spiega al Foglio un diplomatico dell’Ue.

