Il successo del macronismo e la difficoltà di esportarlo in Europa

Idee e spunti per sapere cosa succede in Italia e nel mondo selezionati per voi da Giuseppe De Filippi

I francesi certamente sanno per chi e per quale progetto politico hanno votato. Il successo di Emmanuel Macron, anche perché ottenuto per un difficile secondo mandato, è forte e chiaro. Ma il trasferimento al resto dell'Ue di un'occasione politica e di un programma ideologico tipicamente francese necessita di qualche capacità di adattamento e di un lavoro di rielaborazione. Non per fare il noioso giochino della ricerca del Macron italiano o di chissà dove, ma per capire cos'è il macronismo e cosa può dare all'Europa. Per prima cosa si dovrebbe partire dal riconoscimento della capacità di sconfiggere un populismo antico e agguerrito come quello francese non contando sulla tradizione repubblicana ma giocando, a propria volta, un ruolo da outsider, da quasi rottamatori. Pescando nel repertorio ideologico liberale ma senza abusare dei richiami tradizionali di quelle ideologie.