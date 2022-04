L'America manda nuovi aiuti all'Ucraina, mentre l'Ue tentenna

Non c’è test di missilone che tenga (a parte per la convergenza tra l’immagine pubblica del nordcoreano Kim Jong-Un con quella di Vladimir Putin), e non bastano certo le quinte colonne russe da cui viene in modo minaccioso la richiesta di non andare a vedere il bluff del Cremlino, per fermare l’iniziativa degli Stati Uniti a sostegno del popolo ucraino. Oggi alla Casa Bianca è arrivato il primo ministro ucraino (Volodymir Zelensky è il presidente) Denys Shmyial, accolto da un solido intervento aggiuntivo di supporto militare, per una spesa di 800 milioni di dollari. Non basta neanche il tentativo di danneggiare la credibilità di Joe Biden indicandolo, complici alcuni account social purtroppo ripresi anche da testate televisive, come un vecchio rimbambito. Il presidente Usa non sta cedendo su alcun punto e si può dire che a tenere su la determinazione apparentemente senza speranze degli ucraini sia stata solo, e fin dall’inizio (anzi fin da prima dell’inizio dell’invasione), la convinzione degli Stati Uniti. Alle sanzioni già decise si aggiunge il divieto di attracco nei porti statunitensi per le navi russe.

