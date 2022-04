Jansa va al voto e sui manifesti si mostra europeissimo

Domenica andrà al voto un altro paese europeo: la Slovenia. L’attuale primo ministro antieuropeista e nazionalista, Janez Jansa, con il suo Partito democratico sloveno (Sds) fino a qualche settimana fa era in testa nei sondaggi. Con il passare dei giorni sembrano però crescere sempre di più i consensi per il nuovo partito di opposizione verde, il Movimento per la Libertà di Robert Golob – che è goriziano ed era a capo dell’azienda energetica statale Gen-I. Quello tra Jansa e Golob sarà un testa a testa che, dopo quella francese, si presenterà come una seconda sfida, in piccolo, per l’Unione europea.

