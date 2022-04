Tutti dicono “fuck Putin!”. La meravigliosa ribellione dei privati contro la guerra di Putin

La mobilitazione dei privati per l’Ucraina è stupefacente. Non solo famiglie che ospitano in decine di paesi europei e negli Stati Uniti, non solo contributi in denaro, non solo azione generale di organizzazioni umanitarie sostenute dal volontariato, associazioni cattoliche e di altre confessioni, comitati ad hoc in Europa e in America; per privati si può intendere, a parte le manovre di accerchiamento dell’economia russa da parte dei mercati, non solo finanziari, ogni tipo di soggetto, imprenditori dell’export e dell’import, grandi imprese e medio-piccole, che ha dato e sta dando un appoggio tangibile alla resistenza degli ucraini.

