“Ho inventato il talk, e vedo che mi è scappato di mano”. Intervista a Maurizio Costanzo

Il maestro della televisione ha creato i mostri prima di chiunque altro. E sempre però li ha domati all’interno d’uno spettacolo dichiarato come tale. "Non oso dirlo, ma il degrado non è soltanto degli ospiti. È un po’ generale"

“Ma certo che in tv c’è una commistione tra spettacolo e informazione. E non si capisce più niente. Così si danneggia l’informazione, credo. E si danneggia anche il talk-show”. Dice proprio così, lui, il maestro, l’uomo che il talk-show in Italia lo ha inventato: “Bontà loro”, correva l’anno 1976. E poi il “Maurizio Costanzo Show”, spettacolo immortale che compie quarant’anni. Mai avuto l’impressione che la sua invenzione televisiva le sia sfuggita di mano? “Altroché”. E certo anche lui, Maurizio Costanzo, invitava gli strambi, i mattocchi, proprio come fanno Bianca Berlinguer e Giovanni Floris, Mario Giordano e Lilli Gruber. Ecco il critico d’arte turpiloquente, l’intellettuale travestito, il polemista manesco, insomma gli acchiappa audience che oggi si chiamano Orsini, Di Cesare, Scanzi, Donato, Mauro Corona... “Io li ho sempre messi a teatro i miei personaggi, con il pianoforte, con l’orchestra, con il cantante”. Il posto loro. Curiosità: ma lei l’elmetto in testa in collegamento dal fronte di guerra l’ha mai indossato? “Io non ho mai fatto collegamenti. Sono proprio un elemento che imbastardisce, perché confonde informazione e intrattenimento. E un po’ mi sfugge perché il mio amico Giletti se ne vada a Odessa invece di stare nel suo studio a Roma”. Distinzione di generi, dunque: intrattenimento, senza la pretesa di vincere premi di giornalismo. In pratica senza l’indice sul labbro alla Corrado Formigli.