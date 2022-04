Orsini, Di Cesare e gli altri: la fabbrica dell'ospite televisivo

La sua gran rentrée a “#Cartabianca”, dopo la minaccia di un’epurazione durata sì e no quarantott’ore, aveva l’aria solenne degli eventi televisivi. Le bombe su Odessa e Mariupol, l’assedio di Kyiv, l’avvelenamento forse di Abramovich, tutto passava in secondo piano rispetto al ritorno in trasmissione di Alessandro Orsini. Ringraziandolo per avere accettato di venire “a gratis”, Berlinguer, visibilmente soddisfatta, lo invitava a entrare: “Prego professore, ormai la strada la conosce”. Il piglio severo, lo sguardo fisso, un po’ spiritato, Orsini calava subito l’asso: “Le persone mi hanno contestato per una ragione endopsichica, hanno paura che abbia ragione, temono la realtà”. Siamo dalle parti del monologo di Joker, poco prima di sparare in faccia a De Niro, al Murray Franklin Show. Mentre googliamo “endopsichico” ecco Scanzi che ce lo spiega facile: “Orsini ci sta antipatico perché ci prende, e dice cose che ci fanno paura: è il Crisanti della geopolitica”. Orsini ci prende. Siamo noi che non vogliamo accettarlo. Tiè.

