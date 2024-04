Il clamoroso ritorno di fiamma tra Michele e Silvia in Un posto al sole

Tutto ci si poteva aspettare, meno che questo. Ma il riavvicinamento di una delle coppie più celebri della serie è anche simbolico di un amore dei telespettatori che non c'è più

Tutto ci si poteva aspettare, tranne che un ritorno di fiamma tra Michele e Silvia, coppia storica di Upas. Un riavvicinamento sessuale, più che amoroso. Anche se lei non ha il coraggio di mollare Giancarlo, nonostante la sua insofferenza diventi sempre più evidente. Ma proprio ora che si sta rivedendo con l’ex, arriva la lettera del divorzio, definitivo, da Michele. E Giancarlo coglie subito la palla al balzo per chiederle di sposarlo. Silvia è in crisi, e non sa che fare. Chissà se ora capirà la figlia, che ha vissuto una indecisione simile, che l’ha portata a mollare Riccardo sull’altare. Ma per i fan di Upas la decisione sul matrimonio è secondaria, rispetto a una coppia storica che ha segnato tutti i 25 anni della serie, e che gli autori non potranno trattare alla pari di quelle dei personaggi secondari. Il ritorno di Silvia e Michele, è il ritorno dei telespettatori a un amore che non c’è più.