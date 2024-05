Francesca Fagnani, tra le belve televisive e la mala romana

Questa era nata come intervista, alla più celebre intervistatrice del momento. Ma lei, la belva Francesca Fagnani, non vuole, posticipa, prende tempo. “Però non parliamo di Mentana”, ok. “Però parliamo solo del libro”. Va bene (il suo in uscita sulla criminalità romana, “Mala. Roma criminale”). Infine: “Dai, facciamola più avanti”. A quel punto io passerei molto volentieri la mano, temo la belva Fagnani, non voglio farla innervosire, ma niente, al Foglio pretendono il pezzo. Ti prego, guarda che sennò mi fanno scrivere lo stesso. “E’ una minaccia?”, mi fa la belva. Siamo pazzi? Minacciare Fagnani sarebbe come sfidare a padel Sinner, competere in auto con Verstappen, e giù altri paragoni sportivi. E poi Fagnani è stata minacciata dai più grandi minacciatori in circolazione. Dal boss Carminati detto er Cecato, a tal Massimiliano Minnocci, alias er Brasile (quello tatuato anche in testa, talmente bravo a minacciare che a “La zanzara” gli hanno fatto minacciare l’ambasciatore russo). Pure dal compagno di Stefania Nobile, e genero di Wanna Marchi, è stata minacciata. Il fondatore dei locali La Gintoneria non aveva gradito un’intervista alla fidanzata. Ma siete matti. “Acchì?” risponde Fagnani al Brasiliano, con la mano a carciofo, per niente intimorita. E io dovrei minacciare lei? Fagnani me se beve a me, la gintoneria e tutto lo scioglipancia.

