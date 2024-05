Si apre un nuovo capitolo a Un posto al Sole

Dopo Bianchi e la camorra, il nuovo filone narrativo riguarda tutto la piccola Irene, mentre Rossella assiste sempre di più al riavvicinamento tra Nunzio e Diana

Chiuso il giallo sull’incidente di Diana e i legami tra Bianchi e la camorra, si apre un nuovo capitolo in Upas. Filippo accompagna Michele durante un’intervista alla mamma di una ragazza vittima "dell’algoritmo" con istinti suicidi. Storia che gli ricorda quella che ha subito la piccola Irene, e di cui loro genitori non si erano accorti. Mentre il piccolo Antonio cade dalle scale solo in giardino, proprio ora che i suoi genitori avevano raggiunto un punto di equilibrio lasciandosi tutto alle spalle e decidendo di mettere da parte i rancori per il bene del bimbo. Che è caduto mentre era in giardino con Raffale, allontanatosi un attimo con Renato. Il quale è sconvolto per aver ricevuto una minaccia da Ferri: "Devi impedire a Niko di mettersi in mezzo nella storia con Ida e il bambino". Rossella invece assiste sempre più inerme al riavvicinamento tra Nunzio e Diana sotto i suoi occhi.