Un posto al sole ci ricorda che l'amore è gioia e sofferenza

Rossella si è decisa e ha compiuto la sua scelta, ma Nunzio sposta gli equilibri con un'altra decisione

Succede spesso nella vita quando desideri fortemente una cosa, che poi ti arriva quando ti sei stancato di volerla. E ciò che tra poco accadrà a Nunzio. Ora che finalmente Rossella si è decisa, e ha rivelato a Riccardo la verità sulle nozze mancate, convinta proprio del suo amore per Nunzio, il cuoco si riavvicina invece a Diana, inerme su un letto di ospedale. Che poi c’era da aspettarselo da uno che era già stato innamorato perso di Chiara, disposto a tutto, anche ad evadere all’estero per seguirla, e dopo pochi giorni era già perso per Rossella. Mentre Riccardo per sposarla aveva rinunciato a una brillante carriera.

Anche questo capita spesso in amore: ci fissiamo con quelli peggiori, che non ci vogliono o ci maltrattano, scaricando chi ci ama davvero. Ma l’amore è anche questo, sofferenza oltre che gioia. Sacrificio oltre che ricchezza. Delusione oltre che sorpresa. Il confine tra la felicità e la tristezza sta nella reciprocità, che non può essere né esclusiva né eterna.