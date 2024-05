Tra ospedali e procure in Un posto al sole

Rossella si rende conto di aver perso l'occasione, l'amore di Nunzio. Roberto intanto cerca di fermare Ida mentre Bianchi passa dei guai in tribunale

L’ unico modo per capire l’intensità dei propri sentimenti è viverli. Lo dice Michele a Rossella, consigliandole di provare a dare una possibilità a Nunzio. Ma proprio quando lei si decide a farlo, lui le chiede di accompagnarla nella stanza di ricovero di Diana, mentre i medici provano a risvegliarla. E Rossella assiste inerme a questa scena, iniziando forse a capire che Nunzio ormai non la ama più, e lei quella possibilità non ha saputo prenderla quando era il momento, e ora è troppo tardi. Mentre non lo è per Roberto, che riesce a scoprire che Ida sta per andare alla polizia a raccontare la verità su “madre di bambino”, e sicuramente ora in assenza di Marina proverà a fermarla in tutti i modi.

Sembra finire bene invece in procura, dove i pm riescono a smascherare Bianchi e a trovare le prove che lo incastrano per l’aggressione a Diana. E con lui fermano anche tutti gli affiliati e collaborazionisti. Resta da beccare solo il capoclan.