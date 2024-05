Ora che Damiano e Rossella sono salvi, cosa succederà agli altri?

La verità sulla talpa è venuta a galla e ora l'attenzione si sposta su altri quattro protagonisti di questo poliziesco: Bianchi, Edoardo, il camorrista e Diana. Non è detto riescano tutti a salvarsi la pelle

Era la poliziotta la talpa, e la scaltrezza di Damiano, ottimo poliziotto, ha fatto in modo che la verità venisse a galla senza spargimento di sangue. Non solo è riuscito a convincere i due pm della sua tesi, ha beccato la talpa in ospedale, salvato Diana, ma anche fermato il killer pronto per nuovi spargimenti di sangue. Chissà se ora finalmente potrà stare tranquillo a lavoro e in famiglia. Il piccolo Manuel se lo merita davvero. Ma anche Nunzio e Riccardo hanno fatto la loro parte, unendosi per salvare Rossella, già fuori pericolo quando Michele e Silvia vengono a sapere del rapimento. Ora però l'attenzione si sposta su altri quattro protagonisti di questo poliziesco: Bianchi, Edoardo, il camorrista e Diana. E non è detto riescano tutti a salvarsi la pelle. All'ultimo piano, invece, mentre Ida si convince ad andare dalla polizia per denunciare tutta la storia del piccolo Tommy, Roberto annuncia che nessuno potrà più toglierglielo.

