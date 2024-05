Damiano, il papà eroe di Un posto al Sole

Dopo la soffiata sull'imboscata, ora la polizia si rammarica di aver dato troppa fiducia alla collega traditrice. Ma la talpa della camorra, in vita solo grazie al padre di Manuel, continua a non pentirsi per tutto il male causato

Per capire che tra Riccardo e Nunzio vuole stare con il secondo, Rossella doveva correre il rischio di trovarsi tra la vita e la morte. Ma chissà se ora lui è ancora disposto a stare con lei, dopo il riavvicinamento con Diana, non ancora fuori pericolo. Allo stesso modo, è servito svelare l’imboscata per far capire a tutti che la talpa della camorra era la poliziotta. Ora i colleghi si rammaricano di non aver capito prima e aver avuto piena fiducia in lei, che nel frattempo non si pente del male fatto, nonostante sia ancora in vita solo grazie a Damiano: i camorristi infatti volevano ucciderla per evitare che rivelasse tutto. La cosa più bella di questa storia è come sempre il piccolo Manuel, che ora è orgoglioso più che mai del suo papà eroe e si aspetta un immediato reintegro in servizio e pure una medaglia: quest'ultima arriverà e farà sicuramente felice Rosa, che ancora spera di poter tornare nella sua casa al quartiere.