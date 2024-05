È morto il giornalista Franco Di Mare

Il conduttore televisivo e storico volto della Rai è deceduto oggi, come ha annunciato la famiglia con una nota. Poche settimane fa, a Che Tempo Che Fa, aveva annunciato di soffrire di un mesotelioma, un tumore molto aggressivo

È morto il giornalista e conduttore televisivo Franco Di Mare. Lo ha annunciato la famiglia attraverso una nota: "Abbracciato dall'amore della moglie, della figlia, delle sorelle e del fratello e dall'affetto degli amici più cari oggi a Roma si è spento il giornalista Franco Di Mare. Seguirà comunicazione per le esequie". Poche settimane fa nel programma di Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio aveva rivelato di soffrire di un mesotelioma, un tumore molto aggressivo. In una recente intervista al Foglio aveva raccontato la sua vita attraverso il suo ultimo libro "Le parole per dirlo". Le sue condizioni di salute erano state giudicate anche da lui stesso come incurabili.