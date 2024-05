Storia di Franco Di Mare, raccontata da lui. Intervista con lo storico inviato di guerra Rai

La particella d’amianto nel cielo di Sarajevo, bomba a tempo che quando scoppia ti costringe a vedere davvero. Gli inizi per caso a Napoli, all’Unità, e quelli sempre per caso in guerra, dove la paura non deve mai farsi panico. Il viaggio in autostrada da neo padre maldestro della figlia che l’ha scelto guardandolo dalla culla. L’ex leader bulgaro, il Papa, Andreotti, l’assedio a Sarajevo e “l’assenza di sé” da rifuggire

Le parole per dirlo forse non ci sono, anche se ora fanno da titolo al libro che Franco Di Mare – storico inviato di guerra Rai, conduttore, ex direttore di Rai3 – ha scritto di getto in pochissimo tempo, adesso che di tempo ne vorrebbe molto di più di quello che l’alieno, così chiama il mesotelioma che aggredisce il corpo ma non lo spirito, deciderà di concedergli. Ma lui, Di Mare, le parole le dice tutte, una per una, mentre tiene d’occhio l’enorme apparecchio-respiratore tubolare che sembra sceso pure quello da un’astronave – alieno che doma alieno, sarebbe bello, pensa l’intruso ospite e cronista a cui le parole a un certo punto mancano, di fronte al racconto sussurrato e mimato del momento in cui, al fronte, si impara a distinguere tra panico e allerta, tra allerta che ti permette di scappare, se necessario, e panico che ti paralizza, togliendoti la lucidità nell’attimo del pericolo. “Un accumulo di paura gestito bene fa l’esperienza”, dice Di Mare, evocando il sesto senso che ti permette, al fronte, di capire che uno sguardo sbieco è l’anticamera del peggio e che una brutta impressione può darti la salvezza. Può, non deve. “Non sono stato più bravo di tanti colleghi che hanno perso la vita. Non sono stato più bravo di Ilaria Alpi, Maria Grazia Cutuli, Miran Hrovatin. Sono stato solo più fortunato. La paura lucida ti dà una chiave, può anche andare male”.