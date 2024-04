Un posto al sole ci ricorda quanto è importante il benessere psicologico

Le sedute dallo psicologo stanno aiutando Irene e tutta la famiglia, ma la paura per averlo capito solo ora preoccupa i genitori. Intanto, la questione condiziona anche Marina e Roberto

Filippo e Serena non si erano accorti per mesi del disagio che stava vivendo la figlia. Ora sta bene, si sono convinti a portarla dallo psicologo, e le sedute stanno aiutando tutta la famiglia. Ma il rimorso di averlo capito troppo tardi evidenzia il rischio che la piccola poteva correre. Lo capisce anche Marina, che è sempre più presa da sensi di colpa e dubbi. Se non se ne sono accorti Serena e Filippo dei problemi di Irene, che sono giovani e alle prese con i bambini, figurati Marina e Roberto, ormai anziani e fuori contesto. Ma l’egoismo di Ferri supera ogni riflessione, e anzi accusa Marina di essere l’unico ostacolo alla buona crescita del piccolo Tommy. Con la presunzione che la loro condizione economica farà stare bene il bambino. Questi dubbi purtroppo diventeranno certezze col passare degli anni. L’età media aumenta e i figli si fanno sempre più in età adulta, e con agi maggiori, ma prima o poi nascono i problemi.