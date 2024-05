Il ritorno di Claudia Costa a Un posto al sole

Il personaggio interpretato dalla nota attrice Giada Desideri, moglie di Luca Ward, rispunta durante una passeggiata tra Diego e Mariella, destinata a creare ulteriore scompiglio alla coppia, facendo riaccendere la scintilla dell’amore al vigile

A palazzo Palladini, si sa, si va e si torna. Ora è il turno di Claudia Costa, personaggio interpretato dalla nota attrice Giada Desideri, moglie di Luca Ward. Claudia rispunta durante una passeggiata tra Diego e Mariella, destinata a creare ulteriore scompiglio alla coppia, facendo riaccendere la scintilla dell’amore al vigile.

Claudia torna a Upas dopo 22 anni: protagonista nelle prime stagioni dal 1996 al 1999, e poi ancora dal 2001 al 2002. Arrivò a Napoli per fare la fotomodella e si innamorò dell’allora giovane Renato Poggi, per poi finire tra le braccia di Alberto Palladini.

Poi conobbe Lorenzo, un uomo che la costrinse a prostituirsi. Durante una lite con un cliente, il cugino Gabriele intervenne per difenderla, ma venne ucciso. Sconvolta, Claudia lasciò la città per farsi suora. Anni dopo, torna a Napoli come moglie di Otto, ma alla sua morte eredita solo debiti. Ritrova Alberto e la loro passione si riaccende, ma Sonia la costringe a lasciare per la seconda volta Napoli e la soap. Passano altri anni, e Claudia torna ancora a Napoli, si riavvicina ad Alberto e si trasferiscono in Argentina insieme, ma alla fine si separano definitivamente. Ora torna e incontra Guido, ma Alberto al momento è single…