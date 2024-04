Un posto al sole ci ricorda i rischi di un femminismo a senso unico

“Io la soluzione ce l’ho: sposiamoci”: è questa la trovata di Clara per non separarsi da Edoardo quando entrerà a far parte del piano di protezione per i collaboratori di giustizia. Forse non sa che dovrà scomparire anche lei e rinunciare al primo figlio, che sicuramente rimarrà con Alberto – che continua a viziarlo e deviarlo. Tutto questo, ovviamente, se Edoardo rimarrà in vita…



All’ultimo piano del palazzo, come se i guai non bastassero, ha fatto il grande ritorno Alice. La ragazzina prende subito in antipatia Ida, non senza le sue ragioni in questo caso. Mentre è strana l’accoglienza che riceve al caffè Vulcano, persino da Nunzio. Dovremmo tutti ricordare che era stata lei a metterlo seriamente nei guai, facendogli rischiare la galera, per essersi inventata uno stupro inesistente. Tutti sembrano aver dimenticato, chissà che avrebbero fatto con Nunzio, o con un uomo in generale, se invece lo stupro si fosse consumato davvero.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE