Anche i buoni perdono la pazienza: la lezione di Raffaele di Un posto al sole

Una puntata storica a Upas: non era mai successo che persino Raffaele venisse alle mani con Roberto Ferri. Proprio lui che è quello che mette sempre pace tra tutti, e uno alla volta ha separato tutti quelli che di volta in volta si erano accapigliati con Ferri. Stavolta tocca a lui. Ha resistito finché Roberto lo ha maltrattato e insultato, spesso in tutti questi anni. Ma adesso se la prende con Diego, e il papà non ci vede più. Il ragazzo è andato all’ultimo piano per avvertire Ferri che Ida ha deciso di denunciare tutto e riconoscere il bambino, e Roberto le prova tutte per impedirlo. E a passarne i guai sarà sicuramente Raffaele. Il piccolo Antonio non si è fatto nulla cadendo dalle scale, ma in quel momento era sotto la custodia di Raffaele che lo teneva con sè in giardino. E chissà se questa storia farà anche riavvicinare Viola e Eugenio, mentre il poliziotto li guarda andare via come fossero ancora una famiglia. Cosa che lui con Rosa non è mai stato.