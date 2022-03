Le scemenze di improvvisati geostrateghi e sperimentati tuttologi riempiono i talk-show

Flaubert ci aveva già descritto bene il tipo. L’Autodidatta di Sartre, il generale di Musil ce la mettono tutta per farsi passare per competenti, ma di fatto restano due splendidi idioti

"Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia”: quando Otto von Bismarck lasciò ai posteri il suo famoso aforisma non esistevano ancora la radio, la televisione, internet. Se fosse vissuto oggi, probabilmente il cancelliere prussiano avrebbe sostituito, con l’austero umorismo di cui era dotato, il termine bugie con il termine “stronzate”. Del resto, proprio così si intitola un irriverente saggio (in originale On Bullshit, letteralmente “merda di toro”) di un arguto filosofo americano, Harry G. Frankfurt. Pubblicato per la prima volta nel 1986, andrebbe letto e riletto. “Uno dei tratti più salienti della nostra cultura è la quantità di stronzate in circolazione”, avverte nell’incipit il professore emerito dell’Università di Princeton.