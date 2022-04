L'importanza di chiamarsi Berlinguer

“Chi porta quel cognome deve proteggerlo e tutelarlo. Bisogna farne manutenzione continua. E’ come un pezzo di cristallo. E’ fragile”. B-e-r-l-i-n-g-u-e-r. “ E’ il nostro patrimonio, il nostro tesoro”. Bianca sta tutelando quel patrimonio? “Sta dentro un meccanismo, un ingranaggio. Si chiama televisione. Credo che si sia lasciata prendere. Ma lei è la figlia di Enrico. Non può dimenticarlo. A volte bisogna nascondersi per difendersi”. Luigi Berlinguer, il cugino, si nascondeva. “Ho passato la vita a farlo”. E le piaceva? “Non potevo fare altrimenti. Prima veniva lui. Il capo del comunismo europeo. Prima veniva Enrico e dopo c’eravamo noi. Io”. Chi siete? “Una famiglia cognome che è anche il cognome della pulizia. Un giorno bisognerà farne la storia. E’ bislacco, quasi greco. C’è stato un tempo in cui non lo conosceva nessuno mentre adesso basta solo pronunciarlo e si drizzano le orecchie”. Non è dolce da ripetere? “Certo che lo è, ma è pure un ingombro. I Berlinguer non possono essere anonimi. Non lo saranno mai”. Lei continua a preferire l’ombra? “La preferisco. E’ uno strano destino, quello nostro. Non dobbiamo cercare la luce ma allontanarci dalla luce”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE