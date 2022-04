L'Ue aspetta Musk. Il nuovo Twitter e “i conti con la realtà”

Bruxelles. L’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk ha consentito all’Unione europea di rivendicare il suo ruolo di pioniere globale nella regolamentazione delle piattaforme digitali. “Che si tratti di automobili o di piattaforme digitali, ogni impresa che opera in Europa deve conformarsi alle nostre regole. E questo, qualunque sia l’azionariato”, ha detto ieri il commissario al Mercato interno, Thierry Breton. “Musk lo sa molto bene” e “si adatterà rapidamente al Dsa”. Il Dsa è il Digital Services Act che, insieme al Digital Markets Act (Dma), costituisce l’ossatura delle nuove normative per il settore digitale nell’Ue. Il Parlamento europeo e i governi dei ventisette stati membri, appena cinque giorni, fa hanno trovato un’intesa sul Dsa, che fissa i paletti su pratiche e contenuti illegali di piattaforme e motori di ricerca (dalla disinformazione ai prodotti contraffatti, passando per i discorsi di odio e la profilazione).

