Dentro le linee guida dell'Ue: ecco tutti i tic della lingua europea

Ho fatto l’errore di leggere, davvero e integralmente, #UnionofEquality: le linee guida che la Commissione europea ha diramato (e poi temporaneamente ritirato) per raccomandare ai suoi funzionari una comunicazione inclusiva. Il dispiacere che ha accompagnato la lettura è superiore all’angoscia che mette la fruizione delle polemiche che seguono a queste pubblicazioni che nessuno legge. A ben vedere il giro è sempre lo stesso: mischiando i propri valori alle paure che la comunicazione permanente dei social network impone (l’habitat intellettuale e politico dentro al quale viviamo è ai confini della paranoia), le istituzioni internazionali elaborano linee guida simili a quelle delle piattaforme stesse, i giornali nazionali che credono di arginare la perdita di lettori con il clickbait costruiscono un titolo incendiario – “L’Unione europea abolisce il Natale” –, la destra sovranista insorge con dei meme, e infine, per noi del ceto medio riflessivo italiano, arriva puntuale l’articolo del Post che ci tranquillizza sul fatto che no, quei meme sono una fake news, l’Unione europea non ce l’ha con il Natale, lavora a una società in cui tutti possano essere trattati allo stesso modo ma la destra è becera e questa società non la vuole: purtroppo è talmente potente da ottenere persino la ritirata del documento. In questo perfetto giro della bolla dei giusti il merito della questione – ovvero quello che è scritto nel vademecum, le ipotesi sul perché la Commissione ha pensato fosse una buona idea scriverlo così, le considerazioni su se sia o non sia utile ai suoi fini – non hanno alcuno spazio.

