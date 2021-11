L'asterisco arriva in un liceo di Torino e la politica non può dividersi

La decisione, di per sé, non ha nulla di scandaloso. Più interessante analizzare l’iter della decisione, per capirne implicazioni e prospettive future

Matteo Salvini parla di “folle corsa verso il niente”, la deputata FdI Augusta Montaruli ventila l’ipotesi di scrivere al ministro Bianchi perché “esiste un modo per non discriminare senza storpiare l’italiano”. Alla decisione del liceo Cavour di Torino di utilizzare in tutti i documenti l’asterisco finale come segno grafico di plurale inclusivo, io avrei piuttosto reagito citando un intervento che l’eponimo tenne al Parlamento sabaudo nel 1851. “Tutti i sistemi ideati nei tempi moderni dagli intelletti più saggi e più audaci possono ridursi a due”, argomentò Cavour: “Gli uni hanno fede nel principio di libertà, del libero svolgimento dell’uomo morale e intellettuale. Un’altra scuola crede che le miserie dell’umanità non possano venir sollevate, se non con l’allargare smisuratamente l’azione del corpo morale complessivo”.