E datevelo un bacio, Unione europea e Ucraina

Zelensky non parla più di entrare nell’Ue, si aspettava un calore che non è arrivato. Bruxelles fatica a superare il tabù dell’allargamento

Il 28 febbraio, quattro giorni dopo l’invasione russa, quando si pensava che di lì a poco Vladimir Putin avrebbe rovesciato il governo di Kyiv e ingoiato l’Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky ha firmato la richiesta del suo paese di diventare un membro dell’Unione europea: “Il nostro obiettivo è stare con tutti voi europei e di essere uguali a voi. Penso che sia giusto, penso che ce lo meritiamo”. Zelensky era limpidissimo nella sua proposta di matrimonio: ci assomigliamo, ci apparteniamo, vi stiamo dimostrando che siamo disposti a rimetterci la vita, letteralmente, per difendere quello in cui crediamo, ce lo meritiamo. Sottinteso: so che voi siete freddini, ma ora non potete più dirmi di no.