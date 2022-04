Bucha, Zelensky interviene all'Onu. La diretta

Il presidente dell'Ucraina interviene al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per riferire ciò che è accaduto nel sobborgo dove i russi hanno ucciso centinaia di civili per strada

Oggi il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky interviene al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per riferire ciò che è accaduto a Bucha, sobborgo nei pressi di Kyiv, dove i russi hanno ucciso centinaia di civili per strada, come mostrano le immagini diffuse domenica dai media internazionali.

Dopo il massacro, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha chiesto che il presidente russo Vladimir Putin venga processato al tribunale dell'Aia, l'organo penale della comunità internazionale dove si possono intentare cause contro i crimini di guerra come quello compiuto dall'esercito russo a Bucha.

