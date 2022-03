Cosa intende l'Ucraina quando dice: neutralità

I negoziati, la bozza di accordo, la Nato inaccessibile per Zelensky e Putin che ci sputerà dalla bocca come mosche. Sulla linea del compromesso si è soli

Prima o poi dovrà finire, ripetono spesso gli ucraini. E detta da loro la frase ha un suono più speranzoso del consueto, perché per gli ultimi otto anni, prima di questa aggressione brutale, hanno combattuto un’altra guerra, quella nel Donbas, che non è mai stata risolta, non è mai finita. Qualcosa si sta muovendo e gira attorno a una parola che per Mosca e per Kyiv finora sembra avere un significato molto diverso: neutralità. Le delegazioni ucraina e russa continuano a parlare e dicono che lo spazio per un compromesso si è fatto più realistico.