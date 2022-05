Basta con lo scostamento di bilancio

Il commissario all’Economia, Paolo Gentiloni, oggi ha lanciato un avvertimento alle forze politiche che sostengono il governo di Mario Draghi: l’Italia non può permettersi ulteriori scostamenti di bilancio. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione, la guerra di Vladimir Putin contro l’Ucraina sta infliggendo un pesante rallentamento e gravi incertezze a tutta l’Unione europea. La crescita dell’area euro dovrebbe fermarsi al 2,7 per cento quest’anno, quella dell’Italia al 2,4 per cento. Il principale freno è l’aumento dei prezzi dell’energia, a cui si aggiungono le altre conseguenze della guerra. La Commissione ha presentato anche lo scenario di un’interruzione totale delle forniture di gas dalla Russia. I tassi di crescita dell’Ue sarebbero più bassi di 2,5 punti percentuali. In questo contesto, è probabile che la Commissione decida di prolungare la sospensione del Patto di stabilità. Ma l’Italia ha un debito e un deficit che “rimangono a livelli alti”, ha detto la Commissione. “C’è spazio fiscale per ulteriori misure di supporto? Con prudenza, certamente”, ha risposto Gentiloni. E la prudenza significa “collegare misure di supporto” a famiglie e imprese “a delle fonti di entrate, il che è stato fatto (dal governo Draghi) con tagli temporanei di alcuni programmi e misure di tassazione straordinaria degli extra profitti energetici. Se queste misure venissero prese con scostamenti di bilancio, la prudenza sarebbe meno considerata”. Secondo Gentiloni, le riforme e gli investimenti del Pnrr sono “il modo migliore per evitare che il rallentamento delle nostre economie sia troppo nocivo per i livelli di vita, per il lavoro, per le condizioni delle nostre famiglie”. Nel momento in cui la Bce si appresta a mettere fine al programma di acquisti e ad alzare i tassi, la strategia degli scostamenti di bilancio e dell’aumento del debito rischia di portare l’Italia verso una crisi molto più grave.

