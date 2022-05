Draghi torna dall'America e si arrabbia: "Sul Pnrr basta sabotaggi"

Più che una furbizia, nella bugia innocente c’era forse premura. Che insomma il “capo ufficio”, come lo chiamano i suoi collaboratori, aveva da pensare alla guerra, al colloquio con Joe Biden, all’incontro con Janet Yellen, e starlo ad angustiare con le lagne dei balneari pareva di un sadismo innecessario. Per cui “tranquillo, presidente”, gli era stato detto, “sul ddl Concorrenza è tutto a posto”. E così al suo ritorno, quando Mario Draghi s’è accorto che a posto non è, e che il confronto coi partiti è sempre impantanato lì, spiaggiato, le rassicurazioni tradite si sono tramutate in collera: “Ma non è possibile”. Del resto i giorni che dovevano essere di mediazione s’erano risolti nel solito stallo, non privo di provocazioni. Al punto che l’ultima versione presentata a Palazzo Chigi dai relatori di maggioranza prevedeva addirittura l’applicazione del golden power sulle concessioni balneari. Il bagnasciuga come bene strategico, gli ombrelloni come asset sensibile. Addirittura.

