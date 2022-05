Draghi cede su balneari e authority per sbrogliare il ddl Concorrenza

Sulle concessioni per le spiegge si va verso una nuova proroga di cinque anni. L'idea di sottoporre le nomine per le autorità pubbliche al vaglio di una commissione di tecnici viene accantonata. Il negoziato al ribasso sul Pnrr che incombe: Palazzo Chigi ha fretta di portare il provvedimento in Aula al Senato

Comprare col tempo la mancanza di tempo. Concedere al Parlamento riottoso una proroga – in una norma che pure dovrebbe segnare la fine della logica della proroga – nella consapevolezza che loro, cioè Mario Draghi e i suoi tecnici, una proroga non potrebbero neppure chiederla, alla Commissione europea. Sembra un paradosso un po’ farsesco. E però anche di questi paradossi si sostanziano le mediazioni che Palazzo Chigi deve costruire per evitare guai sul Pnrr. Almeno a giudicare dall’ultima versione disponibile – che non è detto sia la definitiva: il tutto potrebbe ancora peggiorare – del testo che gli uffici della presidenza del Consiglio hanno condiviso coi partiti di maggioranza sulla più ingarbugliata delle questioni da affrontare nel ddl Concorrenza: quella sulle concessioni balneari.