Fico e Casellati protestano sul ddl Concorrenza. E il Pnrr si perde in Parlamento

Le proteste dei presidenti delle Camere e dei loro staff sono iniziate quando ancora le bozze del ddl Concorrenza non erano state approvate dal Cdm. Dispacci informali inviati a Palazzo Chigi, poi più su fino al Quirinale. “Così si rischia di ledere l’autonomia del Parlamento”. Tutto per un articolo, quello finale, inserito e poi annacquato, pur di non creare troppo sconquasso. Perché nella versione originale, il comitato di esperti per valutare le nomine dei vertici delle Authority doveva essere unico, creato con decreto del presidente della Repubblica e formato da tre tecnici indicati dal governo e due dai presidenti di Camera e Senato. Poi, il ripensamento: una commissione di esperti per ciascuno dei nove enti coinvolti. Ma non è bastato. Perché tra le nove Authority tirate in ballo ce ne sono quattro (Antitrust, AgCom, garante per la Privacy e per lo Sciopero) i cui vertici vengono indicati in massima parte dalle Camere. Sottoporre queste nomine, spesso frutto di lottizzazione partitica più che di un effettivo vaglio dei curriculum, al vaglio di comitati governativi, per gli alti funzionari di Palazzo Madama e Montecitorio è un attentato, uno sfregio.

