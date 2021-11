Le manovre di Draghi per il Quirinale 

Roberto Garofoli, sottosegretario alla presidenza del Consiglio e braccio destro e sinistro del capo del governo, è un uomo prudente, tende a usare le sue parole con parsimonia e due giorni fa, nel corso di un incontro tenuto a Palazzo Chigi con alcuni tecnici dei ministeri per preparare il Consiglio dei ministri di ieri, ha messo per un istante da parte la sua prudenza per offrire ai suoi interlocutori un messaggio interessante, che da solo permette di fotografare bene qual è lo stato di salute o se volete la fase politica in cui si trova il governo Draghi. Garofoli ha fatto capire ai tecnici che quello di ieri sarebbe stato l’ultimo Cdm pienamente operativo e ha invitato i ministeri ad attrezzarsi per una nuova stagione all’interno della quale, per forza di cose, si dovrà passare dall’approvazione delle riforme all’attuazione e alla manutenzione delle riforme. Senso del messaggio: il governo va avanti, ovvio, ma non può più andare avanti come prima.

