Quante cose può fare un Draghi al Colle

I dodici presidenti (yes, come gli apostoli) che si sono susseguiti alla presidenza della Repubblica hanno esercitato poteri enormi: basta volerlo. Altre ragioni per sperare in un trasloco da Chigi al Quirinale

Certe menti magari acute ma intorpidite dall’abitudine alla chiacchiera vanno dicendo in giro che Mario Draghi deve restare a Palazzo Chigi, il luogo in cui si conta, si risana, si salva l’Italia con il fattivo lavoro esecutivo che si sa, e giammai trasferirsi al Quirinale, dove tra l’altro sono deputati e senatori a doverlo, se del caso, eleggere, perché quello è non si dica un pensionamento ma un emeritamento, sì, una messa a lato della politica che rimetterebbe in questione gli sforzi fatti per spendere bene i soldi europei, crescere, riformare eccetera.