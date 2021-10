Sala lancia un allarme sul Recovery

Mercoledì pomeriggio, nell’indifferenza generale del nostro circo mediatico, alcuni tecnici della Commissione europea si sono presentati a Roma, in un’ala del palazzone del ministero dell’Economia in Via XX Settembre, per verificare insieme ai tecnici dei vari ministeri lo stato dell’arte di una partita economica dieci volte più importante rispetto alla manovra appena approvata dal governo: il Pnrr. I risultati dell’incontro tra i delegati della Commissione e i tecnici del governo, capitanati dal segretario generale di Palazzo Chigi (Roberto Chieppa), dal capo dell’unità di missione del Mef deputato al coordinamento dei piani del Recovery (Carmine Di Nuzzo) e dalla coordinatrice della segreteria tecnica del Pnrr (Chiara Goretti), non sono pubblici. Ma diverse fonti che hanno partecipato a quei colloqui offrono al Foglio buone ragioni per credere che il tema dell’implementazione del Recovery da parte delle strutture del governo sia considerato dalla Commissione (che oltre a giudicare i target giudica, cosa che alcuni ministeri non avevano previsto, anche la progressione delle riforme) un problema da non sottovalutare.

