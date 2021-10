Perché i giovani non escono bene dalla manovra del governo

L’Italia non è un paese per giovani. Oramai è chiaro. La riprova arriva dal dibattito sulla legge di Bilancio. Il tema che sta maggiormente a cuore ai partiti che compongono la maggioranza è quello delle pensioni. Ossia il futuro di chi un lavoro lo ha avuto. Il futuro di chi il lavoro lo deve ancora trovare, invece, non sembra essere al centro dell’agenda di politica economica. Non c’è da stupirsi, però. Non lo è stato neanche prima della pandemia. I dati parlano chiaro. Nel 2019, l’incidenza della povertà assoluta tra i più giovani era pari al 12 per cento, il triplo di quella degli anziani. Prima dello scoppio della precedente crisi – nel 2007 – la proporzione era sostanzialmente simile. Cosa è successo nell’ultimo decennio? Semplice. I giovani hanno pagato il costo maggiore. Per questo Angela Merkel li aveva definiti una “generazione persa”. In un simile contesto, le risorse pubbliche che – va ricordato – sono scarse e limitate avrebbero dovuto essere destinate prioritariamente ai giovani. E, invece, si è scelto di concentrare buona parte della spesa pubblica nel comparto della previdenza. Tanto che nel 2019, il rapporto rispetto al Pil era del 16 per cento, il primo in Europa.

