Così cambierà il Reddito di cittadinanza

Per la misura di bandiera del M5s previsto un calo progressivo dell'assegno. La revoca scatterà dopo due proposte di lavoro rifiutate (prima erano tre)

La parola che racconta meglio la prossima trasformazione del Reddito di cittadinanza è "decalage". E cioè quel meccanismo per cui gli importi concessi a chi prende il sostegno siano progressivamente sempre più bassi. Questa, almeno, è l'impostazione che il governo ha dato alla misura introdotta all'epoca del governo gialloverde, e che in questi anni ha palesato tutti i suoi limiti nel trasformare un sostegno di disoccupazione in reale incentivo a formarsi e trovare lavoro.

Il funzionamento simile alla Naspi

S'è scritto a lungo che il principale fallimento del Reddito è legato alle politiche attive del lavoro. Anche se, nel dispositivo della nuova Finanziaria, non è intenzione del governo provvedere in maniera sistematica a un riassetto dello strumento. Si provvederà piuttosto ad aggiustamenti parziali. Com'è il caso, appunto, degli scaglioni temporali oltre i quali l'assegno diventerà meno cospicuo. Secondo quanto deciso in cabina di regia si arriverebbe, dopo un periodo che potrebbe essere di quattro o sei mesi, a un cifra intorno ai 300 euro (quando all'inizio il percettore ha diritto a circa 780 euro). Più o meno come funziona per la Naspi, in cui l'assegno di disoccupazione viene decurtato del 3 per cento ogni mese. Un modo per rendere sempre meno conveniente restare aggrappato a questo sussidio. E infatti l'altra prerogativa dell'esecutivo è far sì che l'attesa di proposte lavorative non tenga più il percettore in un limbo di inattività. Rispetto a come funziona adesso, quindi, da gennaio se si rifiuteranno due proposte di lavoro si perderà il diritto al Rdc.

Aumenta il sostegno alle famiglie

Come abbiamo scritto sul Foglio, più che una dinamica sanzioni-furbetti, una rimodulazione del Reddito non dovrebbe prescindere da un meccanismo di incentivi che faccia sì che lavorare diventi più conveniente di percepire il sussidio (per com'è congegnato il Rdc adesso non è così, soprattutto nelle regioni meridionali). In ogni caso il governo è intenzionato, rispondendo anche all'esigenza di rendere più funzionale lo strumento, a rivedere i meccanismi per la presentazione delle domande. Così come a parametrare l'assegno sì da permettere un maggior beneficio per i nuclei familiari più numerosi, che adesso sono particolarmente svantaggiati. Ci sarà uno screening preventivo sulla situazione patrimoniale. Mentre per quanto riguarda il rifinanziamento, la nuova tranche per il 2022 è di circa 800 milioni. In totale l'ammontare è di circa 8,7 miliardi di euro.