Cambiare il Reddito di cittadinanza per premiare il lavoro

Oltre a Quota 100, il governo studia le modifiche per l'altra misura simbolo del governo gialloverde. Qualche suggerimento su cosa cambiare e come, a partire dalla tassa occulta del 100% sui poveri che lavorano

Oltre che su Quota 100, il governo sta lavorando sull’altra norma-bandiera del Conte gialloverde: il Reddito di cittadinanza (Rdc). A parte i diversi accenti, chi evidenzia più i pregi e chi i difetti, tutti i partiti sono d’accordo sulla linea di fondo: la misura di contrasto alla povertà va mantenuta, ma cambiando ciò che non funziona. Le modifiche riguardano criticità, ormai evidenti e note a tutti, come la scala di equivalenza che penalizza le famiglie numerose e con minori (proprio quelle a maggiore rischio di povertà) e il miglioramento delle politiche attive. Ma il difetto più importante del Rdc, mai abbastanza evidenziato, e su cui il governo sta studiando il modo per intervenire, è la fortissima penalizzazione per i beneficiari che provano a lavorare: una “tassa” del 100 per cento.