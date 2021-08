E' ora di guardare alla realtà: il Rdc non aiuta a trovare lavoro

I dati dicono che gli aiuti generalizzati non funzionano. Il problema della formazione e l’assenza di vere politiche attive

Differenziare il sostegno al reddito a fini solidaristici, da aiuti, anche economici ma mirati, alla ricerca attiva di lavoro pare la strada per rendere efficace il Reddito di cittadinanza (Rdc) ed eliminare i difetti che lo avviluppano. Le parole del premier, Mario Draghi, di piena condivisione del concetto che sta alla base della misura, hanno aperto nuovamente il dibattito (per la verità mai sopito) sullo strumento attivato nel 2019. La piena condivisione sulla filosofia, non esime certo dall’evidenziare i problemi operativi che hanno fin qui caratterizzato il Rdc, allo scopo di immaginare costruttivamente i correttivi utili a rendere lo strumento più efficace.

Lo strumento è contemporaneamente dedicato sia a persone con particolari fragilità di carattere socioeconomico, sia a persone disoccupate, potenzialmente occupabili.