Populismi al tramonto ma non basta godersi lo spettacolo

Grillismo in crisi, movimenti anti sistema in difficoltà (non solo in Italia) e in lotta tra di loro. E’ una grande occasione per ricostruire i partiti, rafforzare la democrazia liberale e scommettere sulla società aperta

Si potrebbe ironizzare a lungo sullo spettacolo incredibile offerto in questi giorni dal Movimento 5 stelle e si potrebbe infierire quanto si vuole su tutto ciò che questo spettacolo ci dice sulla vera natura del grillismo, sulla sua identità e sulla sua sostanziale incompatibilità con il principio di realtà. Ma una volta messa da parte la tentazione malmostosa di voler sparare sulla croce (giallo)rossa si potrebbe spendere qualche minutino per ringraziare il Movimento 5 stelle, a nome di tutta l’Europa, per quello che ha fatto in questi anni e in particolare per quello che sta facendo nelle ultime ore. Non svenite, provate a seguire il ragionamento. La ragione per cui nel Movimento 5 stelle sono saltati i nervi, se ci si riflette un istante, ha a che fare naturalmente con uno scontro personalistico tra due leadership forse non compatibili l’una con l’altra, quella di Beppe Grillo e quella di Giuseppe Conte. Ma lo scazzo tra i due Beppe è la conseguenza, e non la causa, di un’implosione politica molto più importante, in cui il M5s è solo un tassello di un mosaico più grande.